В "Яндекс. Такси" появилась возможность заказывать несколько машин

Теперь стало легче отправить большую компанию по нескольким маршрутам с одного приложения.

В сервисе "Яндекс. Такси" появилась возможность заказа сразу нескольких машин. Это удобно в том случае, когда пассажиров много или они направляются по нескольким маршрутам.

В приложении сервиса добавили возможность заказа до трёх такси одновременно. По словам "Яндекс. Такси", это удобно, если вся компания не может поместиться в минивэн или отправляется по разным адресам. Для вызова дополнительной машины нужно после первого заказа нажать на кнопку "Ещё такси". Раньше пользователь мог заказать не более одного экипажа одновременно.

По словам компании, клиент может как оплатить все экипажи со своего счёта, так и выбрать опцию оплаты наличными. В этом случае пассажир должен будет самостоятельно оплатить заказ после его завершения. Новая опция доступна в приложениях для iOS и Android.

Возможность заказать несколько автомобилей одновременно в такси-сервисах не уникальна. Например, в агрегаторе такси "Ситимобил", по утверждению представителей компании, такая функция уже существует несколько лет.