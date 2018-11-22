Сбербанк и "Яндекс" открыли ещё один маркетплейс

Две российские компании запустили ещё один интернет-магазин, где обещают продавать оригинальную продукцию и гарантируют адекватные цены.

Сбербанк и "Яндекс" запустили интернет-магазин Bringly. На площадке уже можно найти около четырёх миллионов товаров, передаёт РБК.

Преимущественно на Bringly будут продавать одежду и обувь, корейскую косметику, противоударные и водонепроницаемые китайские смартфоны. На данный момент на платформе можно найти около четырёх миллионов товаров, в следующем году ассортимент намерены расширить до 50 миллионов экземпляров. Отмечается, что средний ценник на Bringly будет выше, чем на маркетплейсах с китайскими продавцами: около 30 долларов для одежды и обуви и в районе 100 долларов для смартфонов.

Компания получила около 30 миллиардов рублей инвестиций, у Сбербанка и "Яндекса" — по 45% акций. Ещё 10% передано на формирование опционного фонда для команды "Яндекс. Маркета". По словам представителей Bringly, стоимость товаров может быть ниже из-за прямого контакта с поставщиками и отсутствия наценки посредников. Сейчас Bringly находится в стадии бета-тестирования, которая продлится около пяти месяцев.

Напомним, что в конце октября Сбербанк и "Яндекс" запустили маркетплейс "Беру". Менее чем за полгода тестирования на площадку было выложено около 100 тысяч товаров, пользователи совершили 180 тысяч заказов.