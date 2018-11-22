"Алиса" может подружиться с "Госуслугами"

Теоретически граждане могут заказывать справки или оформлять электронную очередь в поликлинику голосом.

Голосовой помощник "Алиса" предложили использовать для оказания государственных услуг гражданам. Об этом сообщил представитель "Яндекса" на встрече с Сергеем Кириенко, передают "Ведомости".

По словам представителя "Яндекса", на встрече с первым замглавы Администрации Президента Сергеем Кириенко обсуждалось подключение "Алисы" к "Госуслугам". В теории голосовой ассистент может быть подключён к "Госуслугам" для альтернативного доступа к системе. Компания комментировать подробности отказалась.

Напомним, что "Алиса" — голосовой помощник "Яндекса", обрабатывающий запросы на русском языке. Не так давно компания представила два новых девайса, которые работают с голосовым ассистентом. На той же встрече с деятелями Интернета Кириенко, в частности, предложил Facebook открыть офис в России.