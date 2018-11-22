Маркетплейс Сбербанка и Яндекса "Беру" попался на жульничестве к чёрной пятнице

Интернет-магазин указал скидку на смартфон Xiaomi в 7%, хотя на деле стоимость товара не изменилась.

Маркетплейс Сбербанка и "Яндекса" "Беру" попался на подтасовках к "чёрной пятнице". Лайф отследил изменение стоимости у одного из товаров.

Подмена первоначальной цены замечена у смартфона Xiaomi Redmi 5 Plus. По наблюдениям Лайфа, 9 ноября устройство стоило 12 080 рублей без скидки, 22 числа того же месяца оно стоит столько же, но ретейлер указал снижение цены с 12 989 рублей и скидку в 7%. На деле же стоимость девайса не снизилась.

23 ноября — "чёрная пятница". На неделе с 19-го по 25-е магазины устраивают масштабные акции с большими скидками.

Ранее стало известно, что 75% россиян не верят в "чёрную пятницу" и настороженно относятся к скидкам. В опросе приняло участие 994 респондента.