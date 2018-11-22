За год москвич транслирует больше суток из своей жизни в Интернет

Жители столицы начинают увлекаться стриминговыми сервисами, организуют прямые трансляции и рассказывают о своей жизни в Сети.

Жители Москвы перестают быть обычными потребителями контента и всё больше делятся собственным контентом. Суммарно клиенты МГТС выложили за 10 месяцев года 600 петебайт контента в Сеть, говорится в исследовании провайдера.

В перерасчёте на 4 млн пользователей в столице, 600 петабайт (или 6 000 000 Гб) можно поделить по 30 часов HD-видео на каждого пользователя. Таким образом, с января по октябрь москвичи выложили в Сеть по три часа своей жизни в месяц, если речь идёт о прямых трансляциях и записи влогов. Суммарно все абоненты компании за десять месяцев опубликовали 60 млн фильмов (если учесть, что средний фильм длится 2 часа).

По сравнению с прошлым годом объём переданной информации увеличился в 2,5 раза. Доля исходящего трафика выросла на 10 п.п. и достигла 30%. Причём до 90% загруженных данных приходится на стриминговые сервисы в соцсетях. На скорости 100 Мбит/с в Сеть выходят приблизительно 85% абонентов компании.