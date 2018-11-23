Siri назвала Дональда Трампа пенисом

Некоторых американских пользователей соцсетей порадовало, что голосовой ассистент ассоциирует их президента с половым органом.

Пользователи соцсетей обратили внимание на странный баг в работе Siri. При поиске президента США Дональда Трампа голосовой помощник выводит фотографию мужского полового органа, передаёт The Verge.

При запросе "Сколько лет Дональду Трампу?" Siri выводит страничку со справочной информацией, но вместо фото 45-го президента США показывает изображение пениса. На баг обратили внимание американские пользователи, о чём они сообщили в соцсетях.

Выяснилось, что проблема связана с "Википедией". Так как Siri при обработке запросов часто сверяется с самой большой интернет-энциклопедией, вся информация берётся оттуда. Судя по всему, какой-то шутник отредактировал страницу Трампа, поставив вместо его фото изображение мужского полового органа. На данный момент Siri не показывает непотребных изображений, страница президента США в "Википедии" исправлена.