Google посвятил дудл юбилею писателя Николая Носова

Поисковик отметил 110-летие великого писателя Николая Носова, известного миллионам по рассказам о Незнайке.

Google отметил 110-летие со дня рождения великого русского писателя Николая Носова. Поисковик разместил на главной странице праздничный дудл с изображением Носова и, пожалуй, его главного героя — Незнайки.

На главной странице Google появился дудл с рисованным изображением Николая Носова, сидящего на лавочке вместе с Незнайкой — героем его книг. При нажатии на дудл пользователь может прочитать биографию писателя и статьи, выпущенные в честь его юбилея. Заметим, что "Яндекс" день рождение Носова проигнорировал.

Николай Николаевич Носов родился 23 ноября 1908 года в Киеве. Носов окончил ВГИК и долгое время работал режиссёром-постановщиком мультипликационных, научных и учебных фильмов. Кумир миллионов детей известен, прежде всего, как автор рассказов и повестей о Незнайке.