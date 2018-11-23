Каждый третий россиянин хотел бы ездить с глухонемыми таксистами

В обозримом будущем клиент такси может требовать от сервиса не принадлежность водителя к определённой национальности, а полную тишину во время поездки.

Согласно исследованию агрегатора такси "Ситимобил" и сервиса research.mail.ru, наши соотечественники совсем не против глухонемых водителей такси. Однако относительно людей с ограниченными возможностями есть много стереотипов.

Выяснилось, что 43% женщин и 39% мужчин почувствовали бы тревогу, если бы их вёз глухонемой водитель. Как правило, этот страх свойственен людям старше 45 лет. Интересно, что для 40% клиентов в возрасте 18–24 лет глухота таксиста не имеет значения, а 24% заявили, что, наоборот, чувствовали бы себя спокойнее. Также 70% россияне уверены, что водители с нарушением слуха более аккуратны на дорогах, 61% считают, что они проявляют большую заботу о пассажирах.

30% пассажиров заявили, что хотели бы видеть в приложении для заказа такси опцию "глухонемой водитель", 41% отметили, что пользовались бы ею время от времени. Чаще всего таких водителей хотела бы видеть молодёжь в возрасте 18–24 года (35%), реже — люди старше 45 лет.

Относительно навыков глухонемых водителей мнения разделились. Часть пассажиров считает, что такие таксисты имеют более высокую скорость реакции и проявляют осторожность, а другая полагает, что из-за проблем со слухом они не смогут услышать сигналы автомобилей и сирену машин скорой помощи или полиции.

Согласно действующему российскому законодательству, нарушения слуха не являются препятствием при получении водительских прав. В опросе "Ситимобил" и research.mail.ru приняли участие более 4900 россиян.