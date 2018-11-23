Подаренный на Новый год iPhone можно будет обменять на деньги

Apple приоткрыла лазейку для меркантильных получателей подарков, которые смогут тут же обменять их на деньги.

В честь ежегодной распродажи, связанной с "Чёрной пятницей" и Новым годом, Apple разрешила обменять непонравившийся товар до 20 января 2019 года. Таким образом, получатель нового iPhone или iPad может вернуть гаджет в магазин и получить деньги.

Об этом сообщается на сайте Apple в разделе "Новогодние подарки". Если товар, приобретённый с 14 ноября 2018 года по 6 января 2019 года не понравится получателю, то он имеет право вернуть его обратно. Для оформления возврата потребуется чек, подтверждающий покупку. Соответственно, возвращаемый девайс должен иметь товарный вид. Акция работает только с покупками из официального маркета Apple.

Таким образом, у покупателей будет время, чтобы оценить устройство и вернуть его обратно. Акция Apple не противоречит действующему законодательству России. Согласно закону РФ "О защите прав потребителей", покупатель имеет право вернуть товар надлежащего качества без объяснения причин в течение 14 дней.