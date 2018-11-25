В WhatsApp появились стикеры по мультфильму Disney

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В WhatsApp появились стикеры по мультфильму Disney

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Коллаж © L!FE. Фото: © Pixabay © flickr.com/Marina Stroganova

В мессенджере появился тематический стикерпак о героях, путешествующих по Интернету.

В WhatsApp появились стикеры по мультфильму Disney "Ральф против Интернета", передаёт Phone Arena. Набор можно приобрести в магазинах приложений App Store и Google Play за $1.99.

В конце октября в мессенджере появились стикеры из Facebook Maeesenger. Позже компания позволила разработчикам и дизайнерам создавать свои наборы.

Анимационный фильм "Ральф против Интернета" появился на экранах 22 ноября. Это продолжение сиквела 2012 года "Ральф". По сюжету главные герои выходят за пределы игровых автоматов и странствуют по просторам Всемирной сети.

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