Парализованные люди смогут управлять смартфоном силой мысли

Учёные создали систему, которая распознает некоторые модели активности мозга и передаст команды мобильному устройству, а то выполнит соответствующие задачи.

Исследователи Брауновского университета (штат Род-Айленд, США) разработали нейроинтерфейс BrainGate, который позволит управлять планшетом и смартфоном силой мысли, передаёт Digital Trends.

Интерфейс анализирует активность мозга. Он распознаёт его конкретные модели поведения и выполняет соответствующие задачи. Учёные провели эксперимент. Энтузиасты смогли воспользоваться калькулятором, отправить сообщение и совершить онлайн-покупку силой мысли.

Такая разработка создана для парализованных людей. Так они смогут полноценно пользоваться цифровыми устройствами, общаться с близкими и описывать состояние докторам и ухаживающим за ними людям.

Это не единственный бесконтактный способ управления интерфейсом. Ранее Netflix сообщила о планах создать способ навигации с помощью глаз в своём приложении для iOS. Движение зрачков проанализирует камера True Depth для Face ID.