Глухонемых научили слушать музыку через кожу

Наш организм способен воспринимать звуки не только традиционным способом, но и через осязаемые колебания.

Специалисты американского стартапа Not Impossible Labs представили гарнитуру, которая позволяет слушать звуки и музыку через кожу.

Эксперты выяснили, что кожа чувствительна к музыке через колебания и изменения амплитуды. Звуковые сигналы можно услышать, если подключить к лодыжкам и запястьям человека специальные браслеты, соединённые в цепь и замкнутые на спине. Устройство для прослушивания звука напоминает собой корсет или экзоскелет.

С помощью него полностью глухонемые люди могут чувствовать звук и воспринимать музыку. Также специалисты называют своё устройство прорывом в восприятии музыки в XXI веке. Девайс рекомендуют не только людям с проблемами слуха, но и любителям музыки — для получения нового опыта.