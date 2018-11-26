Google улучшит результаты поиска времени, конвертера валют и калькулятора

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Google улучшит результаты поиска времени, конвертера валют и калькулятора

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Фото: © flickr/Matteo Doni

При таких запросах показывать все результаты поиска со ссылками на сторонние сайты совершенно необязательно. Поэтому поисковик скроет их.

Google усовершенствует систему поиска в мобильной версии ресурса: при запросе местного времени, конвертера валют или калькулятора сайт выдаст только необходимые сервисы без полного результата поиска, передаёт 9To5Google.

Это сделает пользование поисковиком удобнее. Пользователям, запрашивающим местное время, калькулятор и конвертер, как правило, не нужны ссылки на сторонние сайты. Если же они понадобятся им, внизу можно найти кнопку "Показать все результаты".

Также Google тестирует возможность комментирования поисковых запросов. Функция ограничена спортивными мероприятиями. Пользователи смогут подключиться к чату во время их проведения.

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