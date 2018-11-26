Роскомнадзор возбудил дело в отношении Google

В декабре ведомство примет решение, как наказать поисковик, который не спешит соблюдать антипиратские законы.

Роскомнадзор сообщил о возбуждении административного дела в отношении Google. Разбирательство началось из-за того, что поисковик не подключён к системе с перечнем запрещённых сайтов.

В сообщении ведомства говорится, что административное дело было возбуждено сегодня, в понедельник. Ранее Роскомнадзор выяснил, что поисковик Google не подключён к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещённых интернет-ресурсов. Теперь, согласно части 1 статьи 13.40 КоАП РФ, компанию могут обязать выплатить штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей.

Отмечается, что рассмотрение дела по существу состоится в декабре этого года. В середине ноября ведомство предложило Google последовать примеру коллег из "Яндекса" и подписать антипиратский меморандум. О возможном штрафе для Google стало известно в начале ноября.