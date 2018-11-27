"Яндекс" записал историю биткоина

По информации поисковика, впервые биткоином заинтересовались в 2009 году, а в 2017-м стоимость цифровой валюты интересовала пользователей больше, чем курс доллара.

Эксперты "Яндекса" проанализировали статистику поисковых запросов и составили краткую историю биткоина. Исследование было проведено на фоне недавнего падения стоимости криптовалюты.

Согласно статистике, число запросов растёт согласованно с курсом криптовалюты. Самый большой интерес был зафиксирован в декабре прошлого года, когда про стоимость биткоина спрашивали чаще, чем про курс доллара. Самый резкий всплеск был зафиксирован "Яндексом" 13 августа 2017 года, когда стоимость цифровой валюты пробила отметку в 4000 долларов. Также с ростом биткоина увеличивается и упоминание валюты в СМИ, что мотивирует пользователей чаще искать информацию про неё в поисковиках.

"Яндекс" также зафиксировал следы криптовалютной лихорадки, когда многие интернет-пользователи по всему миру начали скупать видеокарты и строить майнинговые фермы. В мае и в декабре 2017 года, когда внимание к майнингу было наиболее сильным, наблюдались интерес к видеокартам и высокий спрос на "железо" на рынке.

По информации поисковика, единичные запросы о биткоине в поиске "Яндекса" были зафиксированы ещё в 2009 году. Поток запросов о криптовалюте стал заметен в 2010-м, когда информация о цифровой валюте вышла за пределы тусовки гиков. Бум был зафиксирован к концу 2017-го, когда из тысячи запросов к "Яндексу" как минимум два были про биткоин.

Главную цифровую валюту снова начали обсуждать на фоне её сильного падения. В конце прошлой неделе биткоин обновил минимум и упал ниже 4000 долларов. Также эксперты обратили внимание на то, что неудачливые майнеры начали продавать своё оборудование для майнинга.