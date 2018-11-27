К 2024 году 40% мирового населения будет пользоваться 5G

Вместе с распространением 5G будет расти и мобильный трафик. Например, через шесть лет смартфон обычного американца будет потреблять около 50 Гб информации в месяц.

Специалисты компании Ericsson сделали прогноз относительно глобального развития сетей пятого поколения. По их мнению, к 2024 году 5G станет нормой нашей жизни — в сетях стандарта будет около 1,5 млрд подключений.

Согласно прогнозу компании, к концу 2024 года лидерами сегмента будут Северная Америка и Северо-Восточная Азия — по 55% и 43% мобильных подключений соответственно. В странах Западной Европы проникновение технологии будет меньше — порядка 30% подключений. По глобальным подсчётам, через шесть лет 40% мирового населения будет жить в зоне действия сетей 5G.

Высокими темпами будет развиваться и сегмент "интернета вещей" (IoT). К 2024 году к сетям IoT должно быть подключено не менее 4,1 млрд девайсов. Лидерами в этой области станут страны Северо-Восточной Азии.

Также Ericsson обратила внимание на стремительный рост мобильного трафика. Так, в третьем квартале 2018 года мобильный трафик данных вырос на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По объёму потребления лидирует Северная Америка, где на один девайс приходится около 8,6 Гб в месяц. Прогнозируется, что в период с 2018 года по 2024 год мобильный трафик вырастет в 5 раз.

Напомним о другом исследовании, посвящённом рынку сетей пятого поколения. Согласно отчёту ассоциации GSMA, Россия будет в авангарде развёртывания сетей 5G. Так, к 2025 году 80% россиян будут пользоваться 5G, на его долю придётся 19%, или около 48 млн активных подключений.