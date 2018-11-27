Facebook пересылает старые сообщения из-за возникшей ошибки

Из-за бага в системе соцсеть повторно отправляет сообщения, присланные больше года назад.

Пользователи Facebook пожаловались на ошибку в системе, передаёт The Verge. Из-за неё им снова приходят старые сообщения, которым больше года.

Соцсеть признала наличие ошибки, сообщает издание. Представители Facebook уже заявили, что работают над устранением бага, и принесли пользователям извинения за неудобства.

Некоторые юзеры оказались обеспокоены из-за бага, потому что так могут прийти сообщения, о которых не захочется вспоминать. К примеру, пользователь может увидеть переписку от бывшей возлюбленной или умершего близкого человека.

Это не первый случай, когда соцсеть показывает человеку неприятные воспоминания. В 2015 году болезненные моменты жизни показала возможность On This Day. По словам компании, тогда алгоритм не отличал хорошие воспоминания от плохих.