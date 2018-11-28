В российском Интернете заметили серьёзный сбой

Из-за ошибки небольшого оператора до 20% российских пользователей испытывали проблемы с доступом в Интернет.

Компания Qrator Labs сообщила, что в минувшее воскресенье в Рунете произошёл массовый сбой, передаёт "Лента.ру".

Как удалось выяснить специалистам, сбой произошёл 25 ноября. Он случился из-за оператора Krek Ltd, который допустил ошибку в настройке протокола BGP. В результате этого был зафиксирован "нелегитимный перехват трафика" — большая часть трафика "Ростелекома" была направлена на сеть Krek Ltd.

В результате этого от 10% до 20% пользователей Рунета примерно на час испытывали трудности с доступом к различным сервисам. "Из-за ошибок настройки протокола BGP эти операторы не только "подвесили" свои сети, но и создали проблемы для других сервисов", — заметили специалисты.