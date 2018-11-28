Россияне потратили почти 700 млн на ноябрьских распродажах

Во время "чёрной пятницы" спрос на технику в денежном выражении в 4 раза превысил среднесуточные показатели ноября.

Россияне потратили более 299 млн рублей во время распродаж "Чёрная пятница" и порядка 383 млн рублей в "день холостяка". Самой популярной категорией товаров оказались смартфоны, сообщил Лайфу российский производитель и поставщик онлайн-касс "Атол".

Как оказалось, россияне потратили в "день холостяка" больше, чем в "чёрную пятницу". Во время распродаж объём продаж техники в денежном выражении в 4 раза превысил среднесуточные показатели. Средний чек вырос на 31% по сравнению со средним чеком в ноябре и на 65% относительно показателей прошлогодней "чёрной пятницы". Смартфоны стали самой популярной категорией товаров — чаще всего в Сети приобретали девайсы Xiaomi Redmi 6A, Huawei Nova 3i и Apple iPhone X. На втором и третьем местах оказались категории "Игры и ПО" и "аксессуары для телефонов" соответственно.

Накануне "чёрной пятницы" продажи в Сети сильно снизились (например, на 84% на электронику и компьютерную технику), однако с её наступлением рост продаж в категории "техника" вырос на 322%, "бытовая техника" — на 153%, "компьютерная техника" — на 99%.

По итогам "дня холостяка" продажи электроники выросли в шесть раз по сравнению с прошлым годом, 53% продаж в этом сегменте пришлось на смартфоны. Средний чек на смартфоны вырос на 106% по сравнению с данными 2017 года — до 8676 рублей. Средний чек на компьютеры в 2018 году упал на 75% по сравнению с прошлым годом и достиг 19 096 рублей. Как оказалось, наименьшим спросом среди покупателей пользовалась техника для красоты и встраиваемая техника.

По мнению специалистов, после этапа распродаж в сфере онлайн-продаж России наиболее вероятен спад. Однако он может не произойти, если не произойдёт экстремальных колебаний курса валюты. В этом случае продажи в конце года могут выйти на уровень продаж во время "чёрной пятницы".

В ходе исследования были проанализированы данные более чем с 13 тысяч касс, подключённых к интернет-магазинам России. Всего экспертами было отобрано 23 067 943 чека на общую сумму 43 920 904 013 рублей.