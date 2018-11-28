Xiaomi выпустит роутер с сим-картой

В Сети появилось фото нового роутера Xiaomi. Его выложил вице-президент Xiaomi Ecological Chain Танг Му, передаёт GizChina.
Топ-менеджер подтвердил, что компания тестирует новый роутер. Показанная модель интересна наличием слота для сим-карты.
Также устройство оснащено тремя антеннами и двумя разъёмами LAN. Больше информации о нём не предоставляется. Отметим, что роутеры Xiaomi популярны на китайских торговых площадках.
Ранее Xiaomi выпустила беговую дорожку. Фитнес-аксессуар рассчитан на фанатов здорового образа жизни и пробежек, но с весом не более 110 кг.
- Популярные
- По времени