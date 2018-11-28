Российский робот написал детскую сказку

Робот Алантим, созданный специалистами Московского технологического института (МТИ), написал первую детскую сказку. Сейчас МТИ ищет издателя для произведения, передаёт агентство "Москва".
"Робот Алантим ищет издателей для своей первой книги, написанной с использованием искусственного интеллекта", — говорится в сообщении МТИ. По словам представителей института, специалисты три года работали над проектом "Мир будущего", в рамках которого существует интерактивная площадка для детей и родителей. Алантим написал сказку, которая объединяет элементы фольклорных традиций, наследие "большой литературы" и техномагию.
Отмечается, что робот не только написал текст произведения, но и подготовил иллюстрации на основе наследия гравёров А. Дюрера, Г. Доре и иллюстраторов Леонида Владимирского и Мая Митурича. "Самое главное для меня — чтобы дети получили удовольствие от чтения и полюбили главных героев моих книг, предприимчивых и обаятельных роботов", — приводят слова Алантима представители МТИ.
Робот Алантим, созданный отечественными специалистами, не первый раз мелькает в новостных сводках. Например, в октябре он написал лекцию о вреде алкоголя и предложил зачитать её скандальным футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
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