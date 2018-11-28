"Билайн" готовится повысить стоимость услуг связи

Мобильные операторы, судя по всему, готовятся к повышению тарифов на связь. Об этом можно судить по специальной промостранице на сайте "Билайна", которая попала в распоряжение редакции.

На одной из страниц с сайта оператора, расположенной на поддомене upd.beeline.ru, появилась информация о смене условий тарифов. На ней сообщается, что с нового года тарифы будут изменены по причине колебаний курса валют и изменения ставки НДС. Также уточняется, что все абоненты смогут проконтролировать, насколько подорожали услуги связи, в личном кабинете с 10 января 2019 года.

При обновлении веб-страницы можно было увидеть шаблон с новыми условиями связи. К сожалению, стоимость услуг не указывалась: вместо конкретных цифр в шаблоне были выставлены символы YYY и XXX.

Лайф связался с пресс-службой "Билайна" и попросил дать комментарий о том, насколько подорожают тарифы и когда абоненты оператора будут оповещены об изменениях. Представители компании заявили, что на текущий момент "Билайн" не меняет цен, а указанной страницы не существует. Действительно, примерно с 16:40 по Москве вместо страницы с информацией о тарифах по адресу upd.beeline.ru стала демонстрироваться заглушка с ошибкой 404. Судя по всему, администраторы сайта сняли страницу с публикации.

О возможном подорожании тарифов на связь и интернет стало известно на прошлой неделе. Согласно опросу менеджеров интернет-компаний, проведённому Telecom Daily, более половины респондентов не сомневаются, что их компании в следующем году поднимут тарифы в пределах 10%. Глава Telecom Daily Денис Кусков уточнил, что в опросе участвовали также менеджеры сотовых компаний.