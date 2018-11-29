"Одноклассники" запустили платформу для блогеров и свой сериал

Соцсеть намерена стать одной из главных площадок в России по дистрибуции контента.

Соцсеть "Одноклассники" объявила о масштабном обновлении своего видеосервиса — инструмента для создания профессионального и полупрофессионального контента, творческую студию.

Творческая студия будет доступна для всех, кто занимается созданием контента. Она будет доступна для всех пользователей до конца месяца, в том числе в приложениях на iOS и Android. Теперь блогеры смогут проводить голосования на прямых эфирах, организовывать викторины и будут иметь доступ к статистике видео. В приложении OK Live, которое получило обновление, появился новый дизайн и функция звонка в прямой эфир — для подключения к трансляции одного или двух гостей. В течение месяца также будет внедрена новая система донатов.

Пользователям соцсети и посетителям "Одноклассников" будет доступна новая видеовитрина — внутренний сервис, в котором можно будет находить интересные фильмы, сериалы, трансляции и видеоролики. Соцсеть открыла доступ к видеовитрине в анонимном режиме: смотреть видео можно, даже не имея аккаунта в "Одноклассниках".

В заключение "Одноклассники" объявили о создании собственного комедийного сериала. Рабочее название проекта — "Пять с плюсом", его снимет Сергей Сенцов, известный по работе над сериалом "Физрук" (ТНТ). Сюжет ситкома строится вокруг взаимоотношений людей, живущих в одной большой квартире в центре Москвы. Старт съёмок запланирован на начало 2019 года.

"Мы видим, что пользователям нравится смотреть профессиональное видео и качественную картинку в онлайне, а прямые трансляции бьют рекорды как по глубине смотрения, так и по аудиторным показателям. В наших планах — стать одной из главных онлайн-площадок в России для дистрибуции и создания профессионального контента", — заявила директор по продуктам "Лента", "Видео" и OK Live "Одноклассников" Марина Краснова.