В России появится электронное удостоверение личности

В недалёком будущем паспорт, водительское удостоверение и прочие документы можно будет показывать с помощью мобильного приложения.

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что в России может появиться специальное приложение для идентификации личности. Акимов уверен, что рано или поздно все документы будут доступны в электронном формате, передаёт РИА "Новости".

Заявление вице-премьера прозвучало на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

— Да, мы абсолютно точно придём к новому форм-фактору в сфере базового документа, идентифицирующего личность человека, — ответил Акимов на вопрос из зала о планах выпуска паспорта гражданина РФ в электронном формате. По его словам, в начале 2019 года специалисты разработают дизайн-проект новой государственной информационной системы "Мир", которая будет обслуживать этот паспорт.

Акимов заметил, что паспортные данные, данные медицинского страхования, социального страхования, идентификационные данные, разрешительные данные и прочие могут быть доступны в нескольких форматах, например в приложении. Отметим, что на данный момент в РФ нельзя предъявить паспорт или водительские права с помощью мобильного устройства.