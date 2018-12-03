Бывших не бывает. Почему Apple не может убить iPhone Х

Вряд ли инженеры, маркетологи, стратеги и другие купертиновцы, работая над iPhone X, предполагали, что их собственное детище, позволившее Apple стать первой компанией с капитализацией 1 триллион долларов, станет их же главной головной болью.

Сейчас капитализация Apple упала уже на 150 млрд долларов, и аналитики полны скептицизма относительно будущего компании. Нет, у Apple, конечно, всё будет прекрасно, но оправляться от мощнейшего нокаута, который производитель нанёс себе сам, придётся ещё долго.

iPhone 8 в среднем по рынку сейчас можно приобрести за 45 тысяч рублей, iPhone 8 Plus обойдётся вам примерно в 50–55 тысяч рублей, iPhone XR — примерно в 55 тысяч рублей, iPhone XS — в 65–70 тысяч рублей, iPhone XS Max — в 75–80 тысяч рублей. Во всех случаях цены, несмотря на значительное снижение с сентября, весьма кусачие. То есть всякий разумный человек думает о том, как наиболее оптимально вложить такие средства в повседневный гаджет. Оценив iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max идёт в магазин или в интернет-магазин и покупает iPhone X, цена которого составляет примерно 60 тысяч рублей.

Посмотрите сами: средневзвешенная цена между самым дешёвым iPhone прошлого года и самым дорогим iPhone нынешнего года как раз 60 тысяч рублей. А чего хочет покупатель современного смартфона? Он хочет безрамочность, "монобровь", двойную вертикальную камеру и высокую производительность. Все эти тренды на рынке задал именно iPhone X, и именно он является лидером продаж по сравнению со всеми остальными моделями iPhone этого и прошлого годов. Нет, разумеется, есть те, кто покупает iPhone 7 или iPhone SE, — их мотивация понятна и объяснима, но это позапрошлогодние и позапозапрошлогодние модели, они не делают основную выручку Apple.

Проблему популярности iPhone X, скрипя сердцем, признают и в Apple. Несмотря на заявления о том, что "десятка" больше не выпускается и остается на рынке только в розничных остатках, им пришлось опять возобновить производство прошлогодней модели, чтобы удовлетворить спрос покупателей на неё.

Спрос, очевидно, для Apple не совсем приятный и неожиданный. Почему неприятный? Потому что iPhone X каннибализирует своих же родственников. iPhone XR должен был стать "входным билетом" для новых адептов Apple: мол, вот дорогие продвинутые iPhone XS, а вот iPhone XR — подешевле и попроще, и такой весёленький, заодно поймёте, что к чему у нас, добро пожаловать. Но какой смысл покупать XR с устаревшим экраном, с одинарной камерой и жирными рамками, если рядом по практически такой же цене лежит iPhone X с тонкими рамками, с современным диодным экраном, совершенно актуальной мощностью процессора и не имеющий абсолютно никаких различий по дизайну с iPhone XS. Вопросов, почему не покупают iPhone XS, ни у кого не возникает?

Фактически единственное ультимативное предложение этого года, которое Apple сделала своим клиентам, — двухсимочный iPhone XS Max. Баловство с псевдо-3D для "Фейсбука" надоест всем так же стремительно, как надоели приложения Prisma и MSQRD. У процессора прибавилось сколько-то герц, who cares? Но и с двумя SIM-картами Apple, мягко говоря, поступили неправильно.

Неприлично заискивая перед китайским рынком, Apple попросту наплевала на весь остальной мир, и двухсимочные аппараты официально продаются исключительно в Поднебесной, а остальным — суррогат в виде eSim, который поддерживается далеко не во всех странах.

А в итоге двойной провал: китайцам оказалось плевать на две симки, Huawei с Xiaomi продолжают собирать весь навар с китайского рынка, оставляя Apple лишь объедки, а жители стран Европы и Америки просто отправились в китайские интернет-магазины и начали покупать двухсимочные iPhone там, проходя мимо Apple Store в родных городах и так же наплевав на интересы Apple, как Apple наплевала на их интересы.

Что получается на выходе? На выходе получаются сплошные неудобства и разрушение цикла жизни моделей iPhone, который до сих пор был вполне стройным и понятным. Были люди, которые меняли смартфоны от Apple каждый год, — ультралояльная аудитория. Были более трезвые, меняющие iPhone через поколение, — назовём их максимально лояльной аудиторией. И были те, кто менял iPhone по мере износа и в тот момент, когда предыдущие модели совершенно теряли актуальность, — обыкновенная лояльная аудитория.

А теперь давайте посмотрим умозрительно, как в эту модель вписался iPhone X. Точнее, не как он вписался, а как он её сломал. Ультралоялисты, конечно, купили iPhone XS или XS Max, некоторые даже купили XR, но таких покупателей меньше, чем даже у до сих пор неизвестно зачем живой Blackberry. А вот максимально лояльная аудитория выпадает из схемы, потому что у неё нет мотивации приобретать новые модели XS или XR — зачем, если X дешевле и не хуже XS и стоит столько же, сколько просят за XR? В чём смысл обновления и перехода на новый смартфон, вторую симку выдают только китайцам, все остальные для Apple оказались вторым сортом, это оскорбительно и дополнительно демотивирует. И, наконец, те, кто меняет iPhone по мере износа. Они смотрят на новые iPhone XS и XR и не понимают, зачем им их покупать, если есть ультимативный iPhone X, который дешевле и не хуже XS и который однозначно лучше XR.

Схема сломана, и, предполагаю, в Apple сейчас ломают голову именно над тем, как же так вышло, что, создав хит, они просто убили свой же рынок на год вперёд. И что немаловажно, презентация 2019 года для Apple больше не является проходной: им впервые придётся конкурировать не со своими прошлогодними предложениями — им придётся попытаться выбить с пьедестала iPhone X, потому что если ничего не изменится, то покупатели, конечно, покрутят в руках новинки, но пойдут в интернет-магазин и купят позапрошлогоднюю модель iPhone, юбилейную, которая настолько высоко задрала планку, что Apple сама оказалась не в состоянии её перепрыгнуть.