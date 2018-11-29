В России протестировали грузовой дрон, прозванный "русским Халком"

Машина предназначена для транспортировки груза в труднодоступные точки. Она поднимает до 250 кг.

Команда SKYF протестировала одноимённый грузовой дрон, который прозвали "русским Халком". Об этом сообщает Mail.ru Hi-Tech.

Аппарат способен перевозить груз весом до 250 кг. При загрузке до 50 кг он может преодолеть расстояние в 350 км. Со 100 кг груза он преодолеет около 200 км, потому что придётся залить меньше топлива.

Отмечается, что грузовой дрон справляется с перевозкой в любых — даже экстремальных — погодных условиях. Издание сообщает, что наблюдало за тестом аппарата при сильном ветре, это не помешало дрону выполнять задачи.

SKYF предназначен для перевоза грузов в труднодоступные места. С 2020 года производитель планирует выпускать по 100 экземпляров в год. Их будут сдавать в аренду — 100 евро в час, или 7500–8000 рублей.

Дрон работает на бензине, за счёт чего аппарат стоит недорого. Для организации полёта необходимо два человека: инженер и водитель, который привезёт SKYF на место взлёта на грузовике.

Проект SKYF уже показывали на международной выставке CES. Там он получил прозвище "русский Халк".