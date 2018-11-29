Instagram упростил пользование приложением для слабовидящих

Альтернативой снимку будет текст. Пользователь получит представление о содержимом фото через него. Система также вслух расскажет о содержимом снимков.

Instagram представил две новые возможности, которые упростят пользование соцсетью слабовидящим. Об этом сообщила компания в официальном блоге.

Теперь к фото можно добавить автоматически альтернативный текст. Система вслух расскажет о содержимом фотографий в новостной ленте и профилях. Второе нововведение — возможность ввести альтернативный текст для более подробного описания снимков.

Ранее в соцсеть была добавлена возможность "Ваша активность". С её помощью можно отследить время, проведённое в ней. Это сделало пользование приложением более комфортным.