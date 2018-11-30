В YouTube появились свои Stories

Блогеры смогут публиковать короткие видео длиной до 30 секунд. Хороший способ выложить то, что не вошло в основные ролики.

Видеохостинговый сервис YouTube расширил доступ к аналогу Instagram Stories — Reels. Об этом сообщает The Verge. Теперь получить возможность публиковать короткие исчезающие видео могут блогеры, преодолевшие отметку в 10 тысяч подписчиков.

Reels будут отображаться в аккаунте блогера в мобильном приложении в течение семи дней после публикации. Их продолжительность может составить до 30 секунд. Их можно обрабатывать с помощью фильтров, можно добавить музыку, текст или стикеры.

Такая возможность появилась в тестовой версии ресурса в ноябре 2017 года. По задумке разработчиков, в них должны появиться кадры, не вошедшие в ролики, или анонс новых видео. Отметим, что некоторые блогеры приняли Stories со скепсисом. К примеру, Филипп Де Франко выразил мнение, что ресурс не должен копировать возможности конкурентов.