Хакеры украли данные 500 млн клиентов отелей Marriott

Специалисты крупнейшей сети отелей по всему миру узнали о масштабном сливе данных клиентов спустя четыре года.

Marriott International заявила о сливе персональных данных около 500 млн гостей отелей по всему миру. Информация с серверов компании была взломана ещё четыре года назад.

Согласно официальному заявлению, на слив обратили внимание 19 ноября этого года. Утечка произошла в результате несанкционированного доступа к системе бронирования Starwood ещё в 2014 году. В результате взлома хакеры получили доступ к информации около полумиллиарда гостей Marriott International по всему миру.

Злоумышленникам стали известны имена более 327 млн клиентов, дата рождения, их паспортные данные, электронная почта. Также в Сеть попала информация о банковских картах, однако она была зашифрована и у хакеров, скорее всего, нет возможности ею воспользоваться. Marriott International принесла извинения клиентам и заявила, что известит каждого из них по почте.