Извините, но. Yota запустила рекламу с обычными сотрудниками в роли селебрити

В коротких роликах, снятых на камеру телефона, сотрудники компании извиняются за продукты Yota.

Yota разработала новую рекламную кампанию, в которой вместо знаменитостей приняли участие сотрудники оператора. Они будут извиняться за продукты компании.

В рекламе оператора вместо селебрити снялись семь сотрудников компании из разных городов России. За продукты Yota извинились, например, территориальный менеджер Сергей Ткачев, директор по продукту "Смартфон" Артемий Пономарев, руководитель по развитию каналов продаж Александр Погба. "В нашей рекламной кампании опять не будет приглашенных звезд, а всю ответственность взяли на себя настоящие сотрудники Yota", — сообщил Лайфу директор по маркетингу оператора Виталий Урезченко.

"Извините, но в Yota за границей бесплатно работают только мессенджеры", — сообщает в рекламе сотрудник компании Александр Погба. Специалист по продажам Павел Чухрай извиняется на камеру за то, что в Yota потребитель сам выбирает, в каких приложениях Интернет будет безлимитным.

Рекламная кампания была разработана совместно с агентством Sensitive Brands. Ролики с извинениями можно будет увидеть по телевидению и в Сети с 3 декабря по 31 января.