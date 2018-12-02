Apple выпустит умное одеяло, которое замерит пульс и вызовет скорую

Кажется, в Купертино готовят ещё один аксессуар, который будет отслеживать здоровье пользователя.

Apple запатентовала умное одеяло, которое проанализирует сердцебиение, температуру и частоту дыхания владельца. Об этом сообщает New York Post.

Аксессуар получит название iSheet. Судя по полученной информации, в ткань будут вшиты специальные датчики. Они соберут данные, а программное обеспечение сопоставит их с оптимальными показателями. Собранные данные будут показаны на беспроводной панели управления.

Одеяло поможет людям с проблемами со здоровьем. В случае недомогания аксессуар сам вызовет скорую. Подобная технология есть в Apple Watch 4: часы распознают падение и вызовут скорую, если человек долго не встаёт.

Аксессуары Apple уже следят за здоровьем пользователя. В Сети есть много историй, когда Apple Watch спасали жизни, фиксировав аномально высокий пульс.