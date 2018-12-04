Как раскрутиться и заработать миллионы на YouTube. Появился новый способ

Как раскрутиться и заработать миллионы на YouTube. Появился новый способ

Коллаж © L!FE. Кадр видео Video SEO - Как создать канал на YouTube правильно//Wylsacom

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По итогам 2018 года самым богатым блогером стал мальчик семи лет, он заработал на YouTube более 22 млн долларов. Недавно разработчики добавили ещё один формат видео, являющийся аналогом Instagram Stories, — сюжеты. Лайф изучил новую возможность и оценил её перспективы.

YouTube — главная блогерская площадка. Видео самых успешных пользователей собирают миллионы просмотров, рекламодатели не жалеют денег ради продвижения бренда и товаров на этом ресурсе, российские артисты идут с телевизора на YouTube, чтобы не утратить актуальность.

Также это эффективный способ заработка. По данным Forbes, наибольший доход на YouTube в 2018 году — 22 миллиона долларов, столько заработал 7-летний американец Райан с канала Ryan ToysReview, обозревающий детские игрушки. В конце ноября площадка расширила возможности с помощью клона Instagram Stories — сюжетов. Эта функция стала доступна пользователям с 10 тысячами подписчиков и больше. Это перспективная возможность для развития контента и продвижения брендов, но есть вопросы.

Как Stories захватили соцсети

В 2016 году Stories выкатил Instagram. Это был новый способ отображения контента, заимствованный у Snapchat. Пользователи получили возможность загружать фото или короткие видео, которые отображаются над новостной лентой и исчезают через 24 часа.

Introducing Instagram Stories from Instagram on Vimeo.

У этой функции были ярко выраженные минусы и плюсы. Как правило, содержимое было проходным: в сториз люди выкладывали фото, которые не хотели размещать в ленте, — минимум усилий и креатива. При этом шанс, что их увидят как можно больше подписчиков, оказался гораздо выше: они размещались так, что их увидят все, пропала необходимость скроллить длинную ленту, а иконка профиля с новыми сториз выделялась градиентным ободком. Также пользователи перестали нуждаться в лайках, успех записи измерялся уже в просмотрах, а их явно было значительно больше, чем у обычных постов. В общем, истории оживили соцсеть и блогеров.

Разработчики не прогадали: в 2017 году было зафиксировано 200 миллионов активных пользователей в сториз ежедневно, что оказалось чуть меньше общей аудитории соцсети. Тренд быстро подхватили маркетологи, и вместе с обычными юзерами в истории вышли магазины и бренды.

Другие площадки быстро поняли, что это эффективный способ оживить соцсеть. Сейчас аналоги Instagram Stories есть в Facebook, WhatsApp и "ВКонтакте". Причем соцсети агрессивно продвигали такой формат контента первое время. К примеру, соцсеть "ВКонтакте" дарила наборы стикеров за активное размещение историй, поэтому несколько недель панель над новостной лентой была переполнена историями друзей.

Как развиваются сюжеты в YouTube

<p>Кадр видео PewDiePie</p>

В конце ноября сториз добрались и до главной блогерской площадки: YouTube в мобильном приложении расширил возможности аналога историй, сюжетов. Концепция похожая: панель с ними размещена на главной странице, ролик ограничен 30 секундами и исчезает через семь дней после публикации, есть возможность комментирования. 30 октября на эту возможность обратили внимание и популярные блогеры, такие как Wylsacom, Илья Казаков, Максим Старосвитский и Нежный редактор.

Идея разработчиков YouTube не отличается от других соцсетей. В официальном блоге говорится: "Это новая функция, благодаря которой можно наладить отношения со зрителями. Она позволяет снимать короткие видео о том, что происходит с вами в данный момент". После выката издание The Verge отметило, что сюжеты — это возможность загружать происходящее за кадром и то, что не вошло в ролик. В общем, компания позиционирует их как своеобразный дневник, который можно разделить на несколько 30-секундных роликов.

Соцсеть менее открыто, но также привлекает туда блогеров. В разделе сюжетов на главной странице показаны видео со всех каналов, а не только подписок. Часть блогеров в них призывают посмотреть канал и подписаться — некислый способ собрать аудиторию.

Эффективность такого продвижения уже можно оценить. Это сделал блогер с канала "Игорёк TV": в сюжете он сообщил о новом видео и призвал написать в комментариях тем, кто пришёл на канал с истории, в итоге под видео оказались десятки таких комментариев.

Что будет дальше?

<p>Фото © Pixabay</p>

Сюжеты — очень перспективное нововведение. Претензии к копированию можно смело игнорировать. В "Инстаграме" сториз актуальнее обычных постов, на YouTube интерес к блогерам как к личности гораздо выше, и интерес к сюжетам также будет высоким. Это возможность быть ближе к аудитории, импровизировать, а не следовать сценарию, как в основных роликах. С другой стороны, в других соцсетях видео от друзей загружалось нечасто, отсюда появлялся интерес к историям, здесь же весь контент состоит из видео.

В сюжетах очень может появиться реклама. В "Инстаграме" бренды активно продвигаются в сториз. По словам маркетологов, это отличный формат рекламы. Короткие ролики не вызывают отторжения и органично смотрятся с пользовательским контентом. В общем, для рекламодателей это отличный способ представить бренд на главной блогерской площадке, для самих блогеров — отличный способ заработать. Всё зависит от разработчиков и блогеров: сюжеты должны размещаться на видном месте, а контент в них должен быть не проходным.

Подборка сюжетов, очевидно, изменится. Вряд ли сервис будет дальше навязывать новые каналы. Пока это хороший способ привлечения и блогеров, и аудитории. Когда возможность наберёт популярность, такой щедрости не будет — очевидно, что со временем это будет восприниматься засорением ленты, дальше пользователи увидят только выбранных блогеров.

Отображение сюжетов тоже должно поменяться. От этого прямо зависит их актуальность. Сейчас они видны только в отдельной панели в мобильном приложении (которая отображается через раз) и соответствующем разделе в профиле. Активация нажатием на иконку блогера упростит их просмотр, сейчас трудно их найти, не вникая в обновление системы.

Сюжеты на YouTube вряд ли взлетят, как истории в "Инстаграме" и "ВКонтакте". Кейс с сюжетами показал, что в офисе YouTube думают о развитии площадки, несмотря на мировую монополию. Сотрудники явно понимают, что даже в таком положении ресурс надо оживлять, а аудиторию удерживать. В качестве нового шага разработчики выбрали главный тренд соцсетей, который улучшает площадку для всех: пользователей, рекламодателей, владельцев. Очевидно, что разработчики проанализируют активность историй и изменят их в зависимости от неё, пока возможность находится в очень сыром состоянии. Но вряд ли её ждёт успех, как на других площадках. Тут интерес к основному контенту не падает, и короткие исчезающие ролики вряд ли сильно и надолго заинтересуют пользователей.

При этом сюжеты уже помогли непопулярным блогерам повысить количество подписчиков. Тем интереснее наблюдать за развитием видеохостингового сервиса.

Автор:
ДМ
Денис Марков
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