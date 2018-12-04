Как раскрутиться и заработать миллионы на YouTube. Появился новый способ

По итогам 2018 года самым богатым блогером стал мальчик семи лет, он заработал на YouTube более 22 млн долларов. Недавно разработчики добавили ещё один формат видео, являющийся аналогом Instagram Stories, — сюжеты. Лайф изучил новую возможность и оценил её перспективы.

YouTube — главная блогерская площадка. Видео самых успешных пользователей собирают миллионы просмотров, рекламодатели не жалеют денег ради продвижения бренда и товаров на этом ресурсе, российские артисты идут с телевизора на YouTube, чтобы не утратить актуальность.

Также это эффективный способ заработка. По данным Forbes, наибольший доход на YouTube в 2018 году — 22 миллиона долларов, столько заработал 7-летний американец Райан с канала Ryan ToysReview, обозревающий детские игрушки. В конце ноября площадка расширила возможности с помощью клона Instagram Stories — сюжетов. Эта функция стала доступна пользователям с 10 тысячами подписчиков и больше. Это перспективная возможность для развития контента и продвижения брендов, но есть вопросы.

Как Stories захватили соцсети

В 2016 году Stories выкатил Instagram. Это был новый способ отображения контента, заимствованный у Snapchat. Пользователи получили возможность загружать фото или короткие видео, которые отображаются над новостной лентой и исчезают через 24 часа.

У этой функции были ярко выраженные минусы и плюсы. Как правило, содержимое было проходным: в сториз люди выкладывали фото, которые не хотели размещать в ленте, — минимум усилий и креатива. При этом шанс, что их увидят как можно больше подписчиков, оказался гораздо выше: они размещались так, что их увидят все, пропала необходимость скроллить длинную ленту, а иконка профиля с новыми сториз выделялась градиентным ободком. Также пользователи перестали нуждаться в лайках, успех записи измерялся уже в просмотрах, а их явно было значительно больше, чем у обычных постов. В общем, истории оживили соцсеть и блогеров.

Разработчики не прогадали: в 2017 году было зафиксировано 200 миллионов активных пользователей в сториз ежедневно, что оказалось чуть меньше общей аудитории соцсети. Тренд быстро подхватили маркетологи, и вместе с обычными юзерами в истории вышли магазины и бренды.

Другие площадки быстро поняли, что это эффективный способ оживить соцсеть. Сейчас аналоги Instagram Stories есть в Facebook, WhatsApp и "ВКонтакте". Причем соцсети агрессивно продвигали такой формат контента первое время. К примеру, соцсеть "ВКонтакте" дарила наборы стикеров за активное размещение историй, поэтому несколько недель панель над новостной лентой была переполнена историями друзей.

Как развиваются сюжеты в YouTube

В конце ноября сториз добрались и до главной блогерской площадки: YouTube в мобильном приложении расширил возможности аналога историй, сюжетов. Концепция похожая: панель с ними размещена на главной странице, ролик ограничен 30 секундами и исчезает через семь дней после публикации, есть возможность комментирования. 30 октября на эту возможность обратили внимание и популярные блогеры, такие как Wylsacom, Илья Казаков, Максим Старосвитский и Нежный редактор.

Идея разработчиков YouTube не отличается от других соцсетей. В официальном блоге говорится: "Это новая функция, благодаря которой можно наладить отношения со зрителями. Она позволяет снимать короткие видео о том, что происходит с вами в данный момент". После выката издание The Verge отметило, что сюжеты — это возможность загружать происходящее за кадром и то, что не вошло в ролик. В общем, компания позиционирует их как своеобразный дневник, который можно разделить на несколько 30-секундных роликов.

Соцсеть менее открыто, но также привлекает туда блогеров. В разделе сюжетов на главной странице показаны видео со всех каналов, а не только подписок. Часть блогеров в них призывают посмотреть канал и подписаться — некислый способ собрать аудиторию.

Эффективность такого продвижения уже можно оценить. Это сделал блогер с канала "Игорёк TV": в сюжете он сообщил о новом видео и призвал написать в комментариях тем, кто пришёл на канал с истории, в итоге под видео оказались десятки таких комментариев.

Что будет дальше?

Сюжеты — очень перспективное нововведение. Претензии к копированию можно смело игнорировать. В "Инстаграме" сториз актуальнее обычных постов, на YouTube интерес к блогерам как к личности гораздо выше, и интерес к сюжетам также будет высоким. Это возможность быть ближе к аудитории, импровизировать, а не следовать сценарию, как в основных роликах. С другой стороны, в других соцсетях видео от друзей загружалось нечасто, отсюда появлялся интерес к историям, здесь же весь контент состоит из видео.

В сюжетах очень может появиться реклама. В "Инстаграме" бренды активно продвигаются в сториз. По словам маркетологов, это отличный формат рекламы. Короткие ролики не вызывают отторжения и органично смотрятся с пользовательским контентом. В общем, для рекламодателей это отличный способ представить бренд на главной блогерской площадке, для самих блогеров — отличный способ заработать. Всё зависит от разработчиков и блогеров: сюжеты должны размещаться на видном месте, а контент в них должен быть не проходным.

Подборка сюжетов, очевидно, изменится. Вряд ли сервис будет дальше навязывать новые каналы. Пока это хороший способ привлечения и блогеров, и аудитории. Когда возможность наберёт популярность, такой щедрости не будет — очевидно, что со временем это будет восприниматься засорением ленты, дальше пользователи увидят только выбранных блогеров.

Отображение сюжетов тоже должно поменяться. От этого прямо зависит их актуальность. Сейчас они видны только в отдельной панели в мобильном приложении (которая отображается через раз) и соответствующем разделе в профиле. Активация нажатием на иконку блогера упростит их просмотр, сейчас трудно их найти, не вникая в обновление системы.

Сюжеты на YouTube вряд ли взлетят, как истории в "Инстаграме" и "ВКонтакте". Кейс с сюжетами показал, что в офисе YouTube думают о развитии площадки, несмотря на мировую монополию. Сотрудники явно понимают, что даже в таком положении ресурс надо оживлять, а аудиторию удерживать. В качестве нового шага разработчики выбрали главный тренд соцсетей, который улучшает площадку для всех: пользователей, рекламодателей, владельцев. Очевидно, что разработчики проанализируют активность историй и изменят их в зависимости от неё, пока возможность находится в очень сыром состоянии. Но вряд ли её ждёт успех, как на других площадках. Тут интерес к основному контенту не падает, и короткие исчезающие ролики вряд ли сильно и надолго заинтересуют пользователей.

При этом сюжеты уже помогли непопулярным блогерам повысить количество подписчиков. Тем интереснее наблюдать за развитием видеохостингового сервиса.