Дрейк стал самым популярным музыкантом года в Spotify

За пять месяцев последний альбом исполнителя Scorpion набрал 8,2 миллиарда прослушиваний.

Рэпер Дрейк стал самым популярным музыкантом 2018 года в стриминговом сервисе Spotify. Об этом сообщает CNET.

Альбом Scorpion был выпущен в июле, с того момента он набрал 8,2 миллиарда воспроизведений. Каждый месяц его слушают 42 из 180 миллионов ежемесячных пользователей Spotify.

Самым популярным треком Дрейка стал God’s Plan, его воспроизвели более миллиарда раз. Как ни странно, он обошёл In my feelings, который сгенерировал челлендж в социальных сетях с танцем возле автомобиля.

Кроме него топ-5 самых популярных музыкантов в Spotify составляют Пост Малон, XXXTentacion, Джей Бальвин и Эд Ширан соответственно. Последний был самым популярным исполнителем в стриминговом сервисе в 2017 году.