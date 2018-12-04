Клиенты маркетплейса Pandao не получили свои покупки с распродаж

По мнению пользователей Pandao, интернет-магазин заманил их хорошей ценой, а потом бросил.

Пользователи интернет-магазина Pandao жалуются в соцсетях на проблемы с сервисом. Судя по комментариям в официальной группе, большая часть из них так и не получила товар, который приобрела в маркетплейсе на минувших распродажах.

В основном клиенты Pandao жалуются на то, что заказы ещё не доставили покупателям. Причём часто продавец либо не реагирует на жалобы пользователя, либо обещает отправить посылку в ближайшее время.

— Статус "собирается" у посылки уже полмесяца. Я даже спор не могу открыть! — пишет в комментариях под постами сообщества покупатель Виктор. Модераторы сообщества либо обещают разобраться, либо сообщают, что отправка происходит в порядке очереди и сервис никак не может ускорить процесс.

Другая часть пользователей жалуется на плохое качество товаров.

— Зарядку не держит, плёнка вообще отвалилась, — рецензирует покупку смартфона некая Анастасия. Некоторых клиентов возмущает, что продавцы на маркетплейсе предлагают гаджеты по сниженным ценам, но не уточняют, что товар является восстановленным.

Это не первый скандал, который произошёл с Pandao в последнее время. В конце октября Лайф писал, что ФАС завела дело против Pandao за рекламу "бесплатных товаров". Недавний опрос потребителей интернет-магазинов показал, что 75% россиян не верят в распродажи типа "чёрной пятницы" и не собираются принимать в них участия.