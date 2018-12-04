Названы семь технологических трендов 2019 года

По мнению экспертов, контроль над искусственным интеллектом и поведением в Сети усилится, а технологии станут "зеленее".

Телекоммуникационная компания Telenor назвала семь технологических трендов 2019 года.

В первую очередь увеличится количество фейковых материалов. По мнению компании, они выйдут на новый уровень. Если в 2018 году Интернет атаковали fake news, то в 2019-м появятся deep fake. В Сети можно будет встретить поддельные не только новости, но и видео. Контент будет подделан с помощью искусственного интеллекта, основное назначение фейковых материалов — политические махинации.

Второе технологическое изменение — ужесточение рамок этики. Под них же подгонят нейросети. Следование этическим рамкам будет внимательно проверяться, сообщается, что создателей искусственного интеллекта можно будет легко вычислить.

Третим технологическим трендом будет 5G. По словам экспертов, "острова" с тестовыми версиями будут доступны по всему миру. Напомним, сеть уже испытали в Южной Корее. Там же появился прототип Samsung Galaxy S10.

Также в Telenor считают, что в следующем году будут активно развиваться "интернет" вещей и чат-боты. При этом они прогнозируют, что люди начнут отказываться от гаджетов. Это связано с появлением функций для контроля времени в соцсетях и приложениях.

И последний технологический тренд — "зелёные" технологии, которые не будут загрязнять окружающую среду. Самые известные из них — электромобили.

Ранее был назван главный технологический тренд на рынке смартфонов. По словам инсайдера Ice Universe, им станет селфи-камера в экране. Презентация первого такого смартфона должна состояться уже в декабре этого года.