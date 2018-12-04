Эксперты прогнозируют покупку Tesla Apple в 2019 году

Аналитики спрогнозировали серьёзную солнечную бурю, увольнение главы ФРС США и продажу Tesla Apple.

Эксперты датского Saxo Bank выпустили неофициальный прогноз, преимущественно касающийся экономических вопросов. В частности, аналитики полагают, что в следующем году Tesla может быть поглощена Apple, передаёт ТАСС.

По мнению экспертов, в следующем году Apple может обеспечить финансирование сделки по покупке Tesla. Аналитики полагают, что эта сделка выгодна обеим компаниями: первая заинтересована в выходе на автомобильный рынок, вторая остро нуждается в инвестициях. В итоге Apple может занять ведущую позицию на рынке электрокаров.

Также специалисты прогнозируют новую солнечную бурю, которая приведёт к уничтожению большей части спутников в западном полушарии. Последствия климатического явления аналитики Saxo Bank оценивают в 2 трлн долларов. Вместе с тем есть прогноз, что Дональд Трамп заменит главу Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла на более лояльного к власти Нила Кашкари. Это произойдёт из-за поддержки Пауэллом курса на повышение ставки, что приведёт к падению американского рынка акций уже в начале 2019 года.

Отметим, что не так давно Saxo Bank заявил, что в экономике европейской зоны наблюдается устойчивое замедление. По мнению экспертов, на данный момент Евросоюз, и в особенности ФРГ, плохо подготовлен к глобальной торговой войне.