Утомлённые скидкой. Как маркетплейс Pandao разводит россиян на "распродажах"

Фейковые скидки, отправленные в никуда деньги и дорогой товар, застрявший в Китае, — на чём строится китайский интернет-магазин, ставший популярным из-за бешеных распродаж.

В конце ноября, после серии распродаж и "чёрных пятниц", в соцсетях стали появляться возмущённые отзывы клиентов маркетплейса Pandao — относительно свежего российского интернет-магазина, виртуального мостика между Китаем и условной Сызранью. Как оказалось, сумасшедшие скидки маркета оказались, мягко говоря, преувеличенными, а сотни, если не тысячи, покупателей до сих пор не получили ни одной посылки.

Лайф погрузился в водоворот негативных реплик брошенных клиентов интернет-магазина, пообщался с покупателями и вычленил трёх китов, на которых держится китайский маркетплейс в русской обёртке.

Подозрительные скидки

Наверное, главный конёк маркетплейса. Судя по работе магазина, скидки инициируются не продавцами, а посредником в лице Pandao. Это важнейший маркетинговый инструмент по привлечению новых клиентов и переманиванию аудитории AliExpress, JD и других интернет-магазинов. Маркетплейс готов компенсировать убытки поставщиков в обмен на сотрудничество. Россиянам, не привыкшим верить "чёрным пятницам" и фейковым дисконтам в магазинах, сейлз в размере 50% от средней цены товара сносит голову.

Например, как клиенту Pandao Ивану, который решил не только сэкономить, но и заработать на распродажах. Купив в интернет-магазине телефон по большой скидке, клиент уверовал в себя, бросил работу учителя истории, взял кредит и вложил все деньги в покупку гаджетов. В итоге посылка Ивана застряла где-то в Китае, а Pandao советует покупателю запастись терпением. "Откуда я мог знать, что так выйдет? Их же даже по телевизору рекламировали (в рекламе площадки участвовали российские звёзды, в том числе Ольга Бузова. — Прим. ред.)", — сетует мужчина. В погоне за скидками бывший педагог рискует потерять больше 100 тысяч рублей.

Скидку преподносят как удачу покупателя, но на самом деле она раздаётся всем подряд. В итоге скидка либо так же молниеносно исчезает, как и появляется, либо у продавца заканчивается товар, либо клиент получает продукт неудовлетворительного качества. Маркетплейс всегда остаётся в выигрыше: жалуются сотни клиентов, но постоянно сидящих на сайте в ожидании внезапных распродаж шопоголиков во много раз больше.

Проблемы с доставкой

"Зачем скидки на всё 50%, если телефоны не отправляют?" — задаётся риторическим вопросом пользователь маркетплейса Владислав. Действительно, судя по отзывам клиентов, товар либо не приходит вовсе, либо добирается до России с приключениями. Самая распространённая схема — отмена покупки со стороны продавца. Всё в лучших традициях "магазинов на диване", когда дисконтный товар внезапно заканчивается. Причём прямо в корзине, после совершения оплаты.

Львиная доля отзывов касается проблем с доставкой, когда оплаченный товар зависает где-то на стадии сбора заказа или на таможне. "С меня хватит. С прошлых 11 покупок ни один трек не начал отслеживаться", — пишет в комментариях покупатель Александр. Его товарищ по несчастью Руслан в разговоре с Лайфом рассказал, что на стороне продавца царит натуральная вакханалия: на три его посылки отправитель прикрепил чужие трек-номера для отслеживания. Также Руслан сообщил, что на прошлой неделе сделал поспешный заказ, но в течение четырёх часов успел отменить покупку. Pandao занял сторону покупателя и пообещал вернуть деньги на карту в течение 72 часов, но сперва потребовал предъявить выписку с печатью банка.

Низкое качество товара

Возьмём актуальный продукт — iPhone 8 на 64 Гбайт, который продавец готов отдать почти за 27 тысяч рублей. Владельцы техники Apple понимают, что 30 тысяч даже прошлогодний девайс стоить никак не может. Ныряем в официальный магазин Apple в России и фиксируем рекомендованную розничную цену в 51 990 рублей. Скидка почти 50% — за чей счёт банкет? Причём знакомый продавец-консультант любой "Евросети" или "М. Видео" скажет, что наценка на айфоны крайне невысокая, продукт низкомаржинальный — Apple выставляет свою цену, вокруг которой пляшут партнёры. Ни убавить, ни прибавить, будь добр продавай по рекомендованному прайсу. В том числе поэтому в каждом салоне сотовой связи продавцы навязчиво предлагают ворох различных услуг — от страховки аппарата до наклейки стекла.

Как получить реальную скидку на смартфон Apple? Во-первых, на аппарат, бывший в употреблении. Во-вторых, на восстановленный девайс, который условно можно считать новым. В-третьих, на "серый" смартфон, ввезённый на территорию страны в обход таможни. Журналист Евгений Макаров признался, что ради интереса тоже принимал участие в распродажах Pandao, но покупать iPhone по ультранизкой цене побоялся. "Был велик соблазн заказать iPhone XS Max за 65 тысяч рублей, но смутило, что все другие айфоны у продавца были с пометкой "восстановленный", — рассказал эксперт в своём блоге. Подозрительные скидки касаются не только смартфонов, практически весь ассортимент Pandao выставлен с ценой существенно ниже рынка. Какая вероятность, что к покупателю не придёт бракованная или откровенно опасная для здоровья вещь?

Так как цены субсидируются самим Pandao, китайские продавцы придумали хитрую схему: задирать прайс даже выше рыночной цены. Действительно, какая разница, всё равно же все расходы берут на себя интернет-магазин и покупатель?

Удивительно, как одновременно в головах наших соотечественников (подавляющее число клиентов Pandao из России) одновременно уживаются практически единодушное недоверие к распродажам и бесконтрольная, граничащая с азартом страсть к подозрительным скидкам. На одной чаше весов находятся разум и ожидание подвоха, на другой — рекламирующая интернет-магазин Ольга Бузова. Ну и как тут Олечке отказать?