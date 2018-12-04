Найден новый способ IT-мошенничества с помощью консалтинговых компаний

Вместо удаления вирусов-шифровальщиков и восстановления данных эти сервисы помогают злоумышленникам.

В индустрии вредоносных программ-вымогателей появились консалтинговые IT-компании, которые сотрудничают со злоумышленниками, вместо того чтобы помогать клиентам. Об этом рассказала компания Check Point Research "Коммерсанту".

Программы-вымогатели зашифровывают личные данные жертв и требуют выкуп. Как правило, к таким сервисам обращаются компании, не имеющие резервной копии конфиденциальной информации и не желающие платить выкуп злоумышленникам. Консалтинговые компании якобы используют специальные инструменты для восстановления данных, но на деле сотрудничают с вымогателями, предоставляя конфиденциальную информацию им.

Одна из таких компаний — Dr. Shifro. Check Point Research известно, что она сотрудничала с владельцами вредоносных программных обеспечений.

Эксперты отмечают, что такая схема не получит широкого распространения из-за того, что частично устарела. Компаниям она уже известна, кроме того, они нашли способ вернуть личные данные: для этого надо создать резервные копии конфиденциальной информации просто восстановить при необходимости.