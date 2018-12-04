Instagram масштабно изменит интерфейс приложения. Посты превратятся в "сториз"

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Instagram масштабно изменит интерфейс приложения. Посты превратятся в "сториз"

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Фото © Pexels

Разработчики в первую очередь поменяют систему навигации. Для просмотра ленты нужно будет не скроллить, а листать.

"Инстаграм" тестирует новый пользовательский интерфейс, с которым весь контент превратится в "сториз". Об этом сообщает WABetal Info в "Твиттере".

Посты в соцсети будут листаться не как лента, а как "сториз". Для просмотра нужно не скроллить, а касаться пальцем левой и правой сторон экрана.

Дата выхода такого интерфейса неизвестна. Отметим, что "сториз" пользуются популярностью в соцсети. В 2017 году было зафиксировано 200 миллионов активных пользователей в "сториз" ежедневно, что оказалось чуть меньше общей аудитории соцсети.

Недавно аналог "сториз" выкатил YouTube. Лайф оценил перспективы нововведения и выяснил, кому из блогеров они уже помогли увеличить аудиторию.

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