Instagram масштабно изменит интерфейс приложения. Посты превратятся в "сториз"

"Инстаграм" тестирует новый пользовательский интерфейс, с которым весь контент превратится в "сториз". Об этом сообщает WABetal Info в "Твиттере".
New Instagram UI to view posts on your feed: presenting "Cards", for iOS and Android!— WABetaInfo (@WABetaInfo) 3 декабря 2018 г.
In this new UI, the Profile and Direct tabs will be inverted!
The new changes will be available in future. pic.twitter.com/RVDNuuLvTk
Посты в соцсети будут листаться не как лента, а как "сториз". Для просмотра нужно не скроллить, а касаться пальцем левой и правой сторон экрана.
Дата выхода такого интерфейса неизвестна. Отметим, что "сториз" пользуются популярностью в соцсети. В 2017 году было зафиксировано 200 миллионов активных пользователей в "сториз" ежедневно, что оказалось чуть меньше общей аудитории соцсети.
Недавно аналог "сториз" выкатил YouTube. Лайф оценил перспективы нововведения и выяснил, кому из блогеров они уже помогли увеличить аудиторию.
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