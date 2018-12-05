Популярный форум Quora слил хакерам данные 100 млн пользователей

Представители сервиса на всякий случай сбросили пароли и посоветовали пользователям поменять их.

Форум вопросов и ответов Quora сообщил об утечке после кибератаки. В общий доступ могли попасть личные данные более 100 млн пользователей, сообщила администрация форума в рассылке для пользователей.

По данным Quora, атака на сервис была зафиксирована 30 ноября. В результате этого в Сеть могли попасть данные около 100 млн пользователей, которые включают никнеймы, адреса электронной почты, сведения из соцсетей и прочее. Номера банковских карт и прочая конфиденциальная информация не пострадали, так как Quora не хранит эти данные.

Представитель Quora заметил, что пароли были зашифрованы, однако на всякий случай порекомендовал пользователям поменять их. Это уже второй крупный слив за неделю — 30 ноября сеть отелей Marriott International заявила о масштабной кибератаке. В результате нападения хакеров данные 500 млн клиентов отелей Marriott могли оказаться в открытом доступе.