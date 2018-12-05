Samsung выдала профессиональный снимок за снятый на свой телефон

Компания хотела продемонстрировать, что их смартфон снимает не хуже профессиональной камеры.

Samsung в очередной раз уличили в недобросовестной рекламе смартфонов. Сербский фотограф Дуня Джудич рассказала в блоге на сайте DIY Photography, что корейцы использовали её снимок в своей рекламе.

Дуня обнаружила свой осенний портрет на сайте филиала Samsung в Малайзии. Компания выдала фотографию девушки, сделанную на профессиональную камеру, за снимок, запечатлённый камерой смартфона Galaxy A8. Больше всего Джудич возмутил неумелый фотомонтаж — ради демонстрации работы камеры телефона задний фон рекламного изображения был размыт. Фотограф заметила, что на исходной фотографии глубина снимка была иная и фон был хорошо различим.

Это не первый случай, когда Samsung попадалась на не самой честной рекламе. Последняя подобная история произошла в конце лета, когда корейцы выдали стоковое изображение за снимок, сделанный камерой смартфона. Интересно, что в обеих случаях Samsung рекламировала свою новинку Galaxy A8.