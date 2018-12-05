Учёные научились определять депрессию с помощью смартфона

Искусственный интеллект оценит психическое состояние пользователя на основе 189 интервью людей с депрессией и без.

Учёные из Стэнфордского университета нашли способ диагностировать депрессию с помощью смартфона. Для этого в него надо загрузить приложение со специальной нейросетью. Исследование опубликовано в arXiv.

Система анализирует психическое состояние на основе запомненных видео с интервью здорового человека и с депрессией. Всего искусственным интеллектом изучено 198 интервью. Целью учёных было найти способ определять депрессию по голосу человека.

Результат оказался успешным. Искусственный интеллект научился выявлять психическое расстройство с точностью до 85%.

Врачи отмечают, что такой вид психического расстройства часто остаётся незамеченным людьми. По данным Всемирной организации здравоохранения, от депрессии во всём мире страдает около 300 миллионов человек.