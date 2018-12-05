В работе Facebook произошёл сбой

Из-за неизвестных проблем сайт самой популярной соцсети либо не открывается, либо не даёт зайти под своим логином.

Европейские пользователи "Фейсбука" массово жалуются на проблемы с доступом к соцсети. Сбой в системе подтверждает сервис DownDetector.

Судя по живой карте отзывов, в основном сбой накрыл пользователей из Западной и Центральной Европы, также задействована часть восточноевропейских стран. Большая часть юзеров не может залогиниться в соцсети, у другой крупной доли пользователей (37%) сайт "Фейсбука" вообще не открывается.

Это не первый крупный сбой в соцсети за последнее время. 20 ноября пользователи "Фейсбука" и родственного сервиса "Инстаграм" из Европы и США не могли пользоваться соцсетями на протяжении нескольких часов.