Microsoft удалила рекламное видео с Охлобыстиным

Актёр выступал в роли компьютерного доктора, представитель Охлобыстина заявил, что Microsoft относится к Ивану с предвзятым отношением.

Microsoft удалила рекламный ролик с Иваном Охлобыстиным со своего YouTube-канала. Представитель актёра заметил, что это связано с предвзятым отношением к его клиенту, передаёт Би-би-си.

Ролик с Охлобыстиным исчез с канала российского представительства Microsoft на YouTube, компания подтвердила факт удаления. Microsoft уточнила, что пошла на этот шаг, так как поддерживает принципы многообразия и инклюзивности в каждом аспекте своей работы — данные принципы направлены на борьбу с дискриминацией. Также с сайта компании исчез контент, связанный с российским актёром.

Кэш Google сохранил страницу публикации с Иваном Охлобыстиным. Так, актёр выступает в роли компьютерного доктора, который рассказывает, как безопасно пользоваться программным обеспечением. Представитель Охлобыстина Максим Брусницын рассказал РБК, что актёр снимался в рекламе Microsoft по договору. "У них такая свобода, они называют это свободой и многообразием", — заявил Брусницын и заметил, что в компании относятся к актёру с предвзятым отношением.

Судя по кэшу Google, ролик с участием актёра был опубликован на ресурсах Microsoft 22 ноября этого года.