Учёные создали самостоятельно передвигающееся растение-киборга

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Учёные создали самостоятельно передвигающееся растение-киборга

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Кадр видео youtube/Harpreet Sareen

Робот на колёсах передвинет растение на свет или в тень, в зависимости от его состояния.

Учёные Массачусетского технологического университета (MIT) создали робота Elowan, которым управляет растение. Об этом сообщает GizModo.

Растение передаёт импульсы роботу, система анализирует их и выполняет соответствующие задачи. К примеру, машина распознаёт, когда растение нужно выставить на свет или убрать в тень.

Elowan представляет собой робота на колёсах. Сверху расположена платформа, на неё крепится растение в горшке.

Это не первое подобное устройство. Ранее компания Vincross создала робота-краба Bulbasaur, который подносит растение к свету без человеческой помощи. В отличие от Elowan, он перемещается с помощью механических щупалец.

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