Alibaba открыла первую европейскую платформу электронной коммерции

Благодаря новой платформе в течение ближайших пяти лет в Китай отправится продукция на сумму около 200 млрд долларов.

Интернет-компания Alibaba договорилась с властями Бельгии об открытии международной платформы по электронной коммерции. С помощью неё продукция бельгийских производителей будет поставляться на китайский рынок, передаёт ТАСС.

"Создание новой платформы электронной коммерции позволит большему числу бельгийских предприятий осуществлять взаимодействие с Китаем", — заявил посол КНР в Брюсселе Цао Чжунмин, уточнив, что таким образом будет продвигаться бельгийская продукция на азиатском рынке. Премьер-министр страны Шарль Мишель заметил, что сотрудничество позволит повысить конкурентоспособность бельгийских и китайских предприятий на международной арене.

На мероприятии в бельгийском Льеже также присутствовали вице-премьер Бельгии Крис Питерс и старший директор Alibaba Джеймс Сун. Вместе с тем дочерняя компания китайцев Cainiao Smart Logistics Network договорилась о лизинге пространства площадью 220 тыс. кв. м в аэропорту Льежа. Это будет логистический центр, куда на первом этапе инвестируют около 75 млн евро.

По прогнозам, электронная платформа в ближайшие пять лет позволит обеспечить импорт европейской продукции в Китай на сумму около 200 млрд долларов.