Работай, животное. Как разбогатеть на фотографиях домашнего питомца в Instagram

Грустный кот заработал своим владельцам миллионы долларов. Как в России зарабатывают на "инстаграмах" домашних животных и насколько прибыльной может оказаться страница питомца в социальной сети?

Когда и кто первым выложил забавную фотографию с котёнком или щеночком в Интернет — узнать совершенно невозможно. Но факт очевиден: "животный" контент является одним из самых популярных в соцсетях. Страсть к домашним питомцам люди постепенно перетащили из реальной жизни в виртуальную. Чтобы наслаждаться созерцанием котов, собак, попугаев или других питомцев, совсем не обязательно иметь их у себя дома.

Большинство людей либо обожает животных, либо относится к ним нейтрально. Хейтеры в абсолютном меньшинстве — можно не заводить, но какой смысл ненавидеть одомашненных представителей дикой природы? Поэтому регулярные шутки в соцсетях о котах, выдвинутых в президенты, имеют разумное начало. Люди обязательно проголосуют — как минимум лайком.

Кот — двигатель бизнеса

Рынок популярных животных крайне развит в США и Азии. Здесь многие необычные кошки, говорящие собаки, цветастые попугаи, змеи, еноты и прочие животные непосредственно задействованы в шоу-бизнесе. Как померанский шпиц Джифф, который снимался в клипах Кэти Перри, или самый модный в мире представитель породы шиба-ину пёс Боди. Пожалуй, из животных проще сделать звезду Интернета, чем из обычных людей: редкий человек обладает выдающимися способностями и предпосылками стать знаменитым. У животных всё иначе: кто соберёт больше лайков — красиво поющая и аккомпанирующая себе на гитаре девочка или месячный щеночек, нелепо задирающий ножку?

Постепенно, с оглядкой на Запад и Восток, животные становятся двигателем торговли и в России. Как правило, идея монетизировать содержание домашнего питомца у владельцев возникает спонтанно — выложил фото котёнка, собрал тысячу лайков, набрал подписчиков, пришли первые рекламодатели. Гораздо реже животные целенаправленно используются для бизнеса или других благих дел. Исключение из правил — отечественный интернет-магазин BarkingStore, который продаёт футболки, свитшоты и сумки с изображением животных. Маркет локально популярен в Рунете, в лукбуках (презентациях одежды) участвуют известные блогеры, интернет-деятели и музыканты (например Шило из "Кровостока"). Параллельно BarkingStore помогает приюту для животных, который, кстати, обгоняет его по подписчикам в "Инстаграме".

Тёма — хедлайнер вечеринки

Чаще всего питомцы ступают робкой походкой на путь зарабатывания денег совершенно случайно. Например, как это случилось с Олесей из Томска и её йорком Груней. Девушка начала выкладывать фотографии с псом в свой блог, но потом решила отселить животное в отдельный "инстаграм". На странице Груни более семи тысяч подписчиков, но к популярности Олеся относится спокойно и признаётся, что не собиралась специально делать из своего йорка интернет-селебрити. "Просто я с самого начала искренне делилась успехами и переживаниями, рассказывала о наших увлечениях", — рассказывает жительница Томска. Наверное, как любой влюблённый в домашнее животное хозяин, Олеся с энтузиазмом делится впечатлениями от того, что у неё с Груней появилось огромное число единомышленников из разных городов России. Постепенно с популярностью пришли и деньги: девушка признаётся, что заказы на рекламу приходят постоянно, но появляется в её блоге лишь то, в чём она лично уверена. Сейчас Груня находится на самообеспечении и делает небольшой вклад в семейный бюджет: питомцу присылают корм и препараты для ухода. Одевается пёс только у модного томского дизайнера и является моделью бренда одежды для собак.

Как правило, владельцы традиционных домашних питомцев могут зарабатывать на рекламе корма, одежды, препаратов для животных, курсов дрессировки и других релевантных продуктов. Но как быть, если в доме завёлся настоящий хищник? Популярная история енота Тёмы и его хозяйки Елены тоже стартовала спонтанно. Девушка начала выкладывать в "Инстаграме" фотографии и видео с экзотическим животным, а потом завела для него отдельный аккаунт. Сейчас Тёма, пожалуй, самый популярный представитель этого вида в России: у его страницы в соцсетях почти 150 тысяч подписчиков — огромная по меркам Рунета аудитория. Люди пришли смотреть шоу Тёмы в "Инстаграме" из-за честной подачи контента: Елена открыто рассказывала, как содержать дома этого необычного питомца и какие фокусы он порой может выкинуть. "В том году мы подарили Тёме большого коня-качалку за 2000 рублей из детского магазина, но конь пришёлся не к месту. Пылится на балконе", — делится историей с Лайфом владелица животного.

Оказывается, если к хвостатому приходит слава, то практически отпадает вопрос, как её монетизировать. Рекламодатели понимают, что под видом хитрой популярной мордочки можно продать что угодно. Девушка рассказывает, что когда она с Тёмой была в Москве на съёмках передачи, то её личка разрывалась от предложений. "Фитнес-центры предлагали посетить их тренировки за рекламу в профиле, гостиницы звали провести у них выходные", — вспоминает Елена. Кроме того, проводить необычного гостя столицы домой на перроне собралась небольшая толпа: зверя гладили, угощали, дарили подарки. "Всё как у настоящих звёзд", — заключает счастливая хозяйка. Необычное хобби Елены стало её основным делом и источником дохода. Например, девушка сотрудничает с несколькими зарубежными компаниями, которые выкупают права на видео с Тёмой, а ещё енот посещает фотосессии и мероприятия. У него даже есть небольшой райдер: например, рекламный пост через партнёрскую платформу обходится в 20 000 рублей, цена лицензии на видео с животным может достигать 300 долларов. Ещё в профиле интернет-звезды продаётся мерч: футболки и календари с изображением полосатого селебрити.

Съеденный диван и Новый год без ёлки

В такое, казалось бы, простое занятие, как выкладывание фотографий с животным в Интернет, на самом деле вложено много сил и времени. Животное требует не только внимания, но и комфортного обитания, корма, лечения и одежды. Далеко не каждый согласится прописать у себя в квартире потенциального распространителя шерсти, инфекций, клещей и мастера по созданию проблем. По словам хозяйки Груни Олеси, йорки — достаточно дорогие в содержании и уходе собаки. Животное требует не только внимания, но и хорошего корма, дрессировки, визитов к специалистам, обязательно тёплой одежды зимой. Плюс хозяин должен тратить время на участие в соревнованиях и содействовать в продолжении потомства, если у него есть такая цель.

С енотом всё ещё сложнее, так как это довольно своенравное и дикое животное со своим характером, специальными запросами и странностями в поведении. Для хозяйки самого популярного енота в России Тёмы жизнь с хищником обернулась ещё и постоянными расходами на покупку мебели и вещей. "Это не только мохнатый ласковый мишка, но и оторванный пол, съеденный диван и Новый год без ёлки", — рассказывает девушка. Жизнь со зверем часто напоминает ей фильм "За бортом": "Я весь день то убираю вольер, то стираю игрушки, то кормлю. То енот залезет на кухонную полку и уже бежит с мешком риса в зубах, разбрасывая его по всему полу". А когда хозяйка наливает чай, Тёма имеет привычку приходить на кухню и мыть лапы в кружке. "Так и живём", — заключает владелица своенравной интернет-звезды.

"Я всем сердцем люблю своих питомцев и получаю большое удовольствие, что делюсь этой любовью с нашими подписчиками", — рассказывает Елена. Её коллега Олеся полагает, что хорошо зарабатывать на четырёхлапом члене семьи реально, но девушка пока не готова брать много денег за рекламу. "Думаю, что после 100к подписчиков это возможно", — считает она. Приобретая животное с целью заработать деньги, нужно помнить, что гарантия успеха условного кота или попугая весьма спорная. Очевидно, что без любви к питомцу его содержание станет для хозяина обузой и обернётся страданиями для обеих сторон. Или даже обгрызенным диваном.