Google убьёт ещё один мессенджер

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Google убьёт ещё один мессенджер

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Фото: © Pixabay

Компания скоро закроет ещё один проект из-за невостребованности среди пользователей.

Google собирается закрыть мессенджер Allo в скором времени. Об этом сообщает 9To5Google без указания источников.

Приложение не пользуется популярностью. Компания сосредоточится на более востребованных программах. Ранее по той же причине сообщили о закрытии Google+.

Разработчики Allo займутся развитием приложения "Сообщения" для Android. Скорее всего, мессенджер больше не будет получать обновления.

Ранее стало известно о закрытии мессенджера Hangouts. Вместо него пользователи получат Hangouts Meet и Hangouts Chat.

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