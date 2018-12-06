MasterCard не будет ограничивать переводы на кредитки по номеру телефона

Пользователь банковских услуг сможет выбрать, на какой счёт будут переводиться деньги при автоматическом зачислении средств.

Международная платёжная система MasterCard не планирует ограничивать переводы денежных средств по номеру телефона, адресу электронной почты или другими способами, передаёт "Прайм".

"С помощью технологий MasterCard банки могут предложить клиентам переводы по номеру карты, номеру телефона, а также по e-mail и в социальные сети", — говорится в сообщении Сбербанка, который на неделе изменил механизм перевода средств на кредитную карту. С этого момента зачислить на неё средства можно только по номеру карты. Учреждение уточнило, что в некоторых случаях средства зачисляются на кредитный счёт, что приводит к неудобствам, так как за вывод денег с кредитки взимается комиссия.

В компании уточнили, что у пользователей есть возможность выбрать карту для зачисления перевода или установить карты для автоматического зачисления средств. Отметим, что MasterCard запустила в нашей стране платформу для переводов денежных средств по номеру телефона, адресу электронной почты и через социальные сети в апреле этого года.