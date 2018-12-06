"ВКонтакте" заблокировала за год 8 млн единиц опасного контента для детей

Соцсеть рассказала о борьбе с опасным контентом и открыла "Центр безопасности", где пользователи смогут найти защиту.

"ВКонтакте" отчиталась об удалении почти 8 млн единиц опасного контента за 2018 год. Также соцсеть запустила "Центр безопасности" для пользователей.

За 2018 год "ВКонтакте" удалила более 7,9 миллиона единиц контента, связанного с поощрением самоубийств или нанесения увечий — текстовые посты, видео, фото и аудиозаписи. В этой связи было заблокировано более 1,8 млн профилей и 11,3 тысячи сообществ, через которые распространялись запрещённые публикации. Отдельно касаемо пропаганды насилия в школах соцсеть удалила 300 тысяч единиц контента, свыше 8,6 тысячи уникальных профилей и более 500 сообществ.

Также соцсеть запустила "Центр безопасности", где пользователи смогут узнать, что делать, если они столкнулись с угрозами, оскорблениями или недостоверной информацией. Здесь же "ВКонтакте" опубликовала советы для детей и родителей и рассказала о способах борьбы с поощрением самоубийств и детской эксплуатации.

"В современном мире знание способов безопасного пользования интернетом не менее важно, чем, к примеру, правил дорожного движения. Детям одинаково важно знать, что даже на пешеходном переходе лучше смотреть по сторонам, что стоит с большой осторожностью общаться с незнакомыми людьми, что нельзя обижать других детей, независимо от их возраста или пола, и что "ВКонтакте" есть настройки конфиденциальности, которые позволяют делиться контентом только с теми, с кем нужно", — говорится в сообщении команды "ВКонтакте".